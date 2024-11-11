Иван Шабаров рассказал, кто не полетит в Бразилию на матчи молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался по поводу ноябрьского сбора национальной команды на товарищеские матчи.

«Лукин и Кисляк не поедут в Бразилию. У них проблемы со здоровьем. То же самое с Рожковым, он вернулся в клуб. Заболел игрок «Черноморца» Родионов», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 14 ноября сборная России встретится с «Флуминенсе» (до 21 года), 16 ноября — с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Сбор молодёжной российской команды пройдёт в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября.

В октябре 2023 года молодёжная сборная России провела четыре товарищеских матча с бразильскими клубами. Россияне победили молодёжные команды «Сантос» (6:4) и «Палмейрас» (3:1), а также сыграли вничью с молодёжными командами «Сан-Паулу» (1:1) и «СКА Бразил» (2:2).