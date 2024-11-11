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Левандовски пропустит ноябрьские сборы национальной команды из-за травмы спины

Левандовски пропустит ноябрьские сборы национальной команды из-за травмы спины
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не примет участия в ноябрьских сборах национальной команды из‑за травмы спины, сообщили в Польском футбольном союзе.

«Роберт Левандовски не примет участия в ноябрьских сборах сборной Польши по подготовке к играм Лиги наций УЕФА с Португалией и Шотландией. Причиной отсутствия капитана сборной стала травма спины, которую он получил в матче чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» и из‑за которой выбыл примерно на 10 дней», — говорится в сообщении.

Напомним, сборная Польши встретится с командой Португалии 15 ноября в рамках группового этапа Лиги наций. Ещё одну встречу команда проведёт с шотландцами 18 ноября. Сейчас сборная Польши занимает третье место в турнирной таблице группы А1, набрав четыре очка.

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