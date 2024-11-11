Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шабаров поделился ожиданиями от предстоящей поездки молодёжной сборной России в Бразилию

Шабаров поделился ожиданиями от предстоящей поездки молодёжной сборной России в Бразилию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался по поводу ноябрьского сбора национальной команды.

«Не нам выбирать соперника. Надеюсь, поездка будет такой же запоминающейся, как и в прошлый раз. Команды небезызвестные. Будет компромиссный футбол. Надеюсь, покажем себя не хуже, чем в прошлый раз», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 14 ноября сборная России встретится с «Флуминенсе» (до 21 года), 16 ноября — с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Сбор молодёжной российской команды пройдёт в Рио-де-Жанейро с 9 по 19 ноября.

В октябре 2023 года молодёжная сборная России провела четыре товарищеских матча с бразильскими командами. Россияне победили молодёжные команды «Сантоса» (6:4) и «Палмейраса» (3:1), а также сыграли вничью с молодёжными командами «Сан-Паулу» (1:1) и «СКА Бразил» (2:2).

Материалы по теме
Иван Шабаров рассказал, кто не полетит в Бразилию на матчи молодёжной сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android