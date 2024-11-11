Валерий Газзаев: «Динамо», «Спартак» и ЦСКА могут вмешаться в борьбу за медали РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что турнирная таблица — это зеркало чемпионата России. Поэтому места команд на сегодняшний день отражают их возможности и то, на что они наиграли в течение первого круга. Что касается перспектив и возможной интриги, то у нас есть шесть клубов, которые борются за призовые места. Одна-две команды находятся в середине таблицы, а остальные бьются за выживание. Чемпионат проходит интересно, ведь в нижней части среди клубов идёт настоящая война. А вверху «Краснодар» и «Локомотив» составляют серьёзную конкуренцию абсолютному чемпиону страны последних шести лет — «Зениту».

Я также не сбрасываю со счетов «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, которые должны включиться в борьбу за медали. Они и на протяжении первого круга держатся неподалёку от лидеров, но для создания серьёзной конкуренции эти команды должны показывать более стабильную игру. Мне кажется, что эти шесть клубов реально и будут бороться за призовые места в чемпионате России», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».