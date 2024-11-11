Главный тренер молодёжной сборной России Шабаров: Кокшаров не в оптимальном состоянии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров оценил текущее состояние нападающего Александра Кокшарова, который в марте 2024 года перенёс операцию после серьёзного повреждения.

Кокшаров попал в состав сборной на ноябрьский сбор, после которого команда проведёт три товарищеских матча в Бразилии. 14 ноября встретится с «Флуминенсе» (до 21 года), 16 ноября — с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом».

«Кокшаров, может быть, не в оптимальном состоянии. Но он хочет проявить себя, мы ему дали эту возможность. Он один из основных нападающих. Без него нам было бы труднее», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с прошлого года. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2025 года.