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Афанасьев: Батраков может заявить о себе на весь мир, если уедет в Европу

Афанасьев: Батраков может заявить о себе на весь мир, если уедет в Европу
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Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев прокомментировал шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова выступать за европейские клубы.

«Что можно сказать о парне, который ведёт за собой команду и показывает очень приличный уровень футбола, да ещё забивает и отдаёт голевые передачи? Только хвалебные слова!

Самое главное, чтобы так и продолжалось. Нужно ли ему уезжать в Европу уже следующим летом? Если будут хорошие предложения, то почему бы и нет. Чем раньше он туда уедет и прочувствует силу топовых европейских лиг, тем ему будет проще заявить о себе на весь мир. Он способен это сделать», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

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