Афанасьев: Батраков может заявить о себе на весь мир, если уедет в Европу

Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев прокомментировал шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова выступать за европейские клубы.

«Что можно сказать о парне, который ведёт за собой команду и показывает очень приличный уровень футбола, да ещё забивает и отдаёт голевые передачи? Только хвалебные слова!

Самое главное, чтобы так и продолжалось. Нужно ли ему уезжать в Европу уже следующим летом? Если будут хорошие предложения, то почему бы и нет. Чем раньше он туда уедет и прочувствует силу топовых европейских лиг, тем ему будет проще заявить о себе на весь мир. Он способен это сделать», — приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».