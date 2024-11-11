Колыванов: Барко тяжело одному тащить весь «Спартак», но у команды появилась целостность

Бывший футболист Игорь Колыванов высказался о московском «Спартаке» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Спартака» нет футболистов, которых можно выделить, как Батракова, Кордобу, Сперцяна, Кассьерру и Глушенкова, хотя есть Барко. Он здорово стартанул: сразу влился, отдавал и забивал. Может, сейчас у него наступил спад. Но только один Барко должен играть в центре поля? Это неправильно. Сложно одному тащить всю команду. Он пытался, но у «Спартака» не было целостности. Уже в последних турах нашли оптимальный состав, и Барко снова стал выделяться», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.