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Главный тренер молодёжной сборной России: надеюсь, на фоне Бразилии выявим свои недостатки

Главный тренер молодёжной сборной России: надеюсь, на фоне Бразилии выявим свои недостатки
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о целях проведения товарищеских матчей с клубами из Бразилии.

14 ноября сборная России встретится с «Флуминенсе» (до 21 года), 16 ноября — с «Ботафого» (до 23 лет), 18 ноября сыграет с «Сан-Кристованом». Всё это время команда Шабарова будет базироваться в Рио-де-Жанейро.

«За год много чего произошло. В прошлом сезоне мы показали свой уровень. Многие ребята закрепились в своих командах, кто-то — не смог. Бразильцы всегда неслабые. Надеюсь, на фоне таких команд мы выявим свои недостатки», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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