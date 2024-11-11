Экс-президент «Локомотива» Наумов: Батраков уже должен стоить € 20-25 млн

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

— Сейчас Transfermarkt оценивает Батракова в € 5 млн. Как вы считаете, какая сумма была бы достойной за него?

— Это очень маленькая сумма для Батракова. С учётом его перспективности и больших возможностей, которые, я уверен, ещё полностью не раскрыты. Я верю, это должна быть сумма порядка € 20-25 млн, не меньше.

— Стоит ли «Локомотиву» готовиться зимой к борьбе с «Зенитом» за Батракова?

— Мы видели на примере [Максима] Глушенкова, как быстренько его забрали. Конечно, стоит. И не только с «Зенитом». На него могут положить глаз другие клубы. Но я считаю, что таких сильных и перспективных игроков нельзя отдавать в российские клубы. Если будет хорошее предложение из европейского клуба, тогда есть смысл рассматривать, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.