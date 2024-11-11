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Игорь Семшов: «Динамо» однозначно должно влезть в тройку, но не хватает стабильности

Игорь Семшов: «Динамо» однозначно должно влезть в тройку, но не хватает стабильности
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Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов оценил перспективы московской команды в борьбе за наивысшие позиции в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона.

После первого круга РПЛ московское «Динамо» занимает четвёртую строчку таблицы, набрав 30 очков в 15 играх (девять побед, три поражения и три ничьи).

«Динамо» однозначно должно влезть в тройку. Они должны ставить максимальные задачи. У них неплохой состав, есть инфраструктура, которая позволяет бороться за чемпионство. Не хватает стабильности и чёткости игры в обороне. Нельзя пропускать много. Если команда наладит игру в оборону и будет баланс оборона-атака, появится больше шансов», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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