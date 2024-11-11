«Это проблема молодых арбитров». Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Локомотива»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал судейство в матче 15-го тура чемпионата между «Локомотивом» и «Факелом» (2:1).

«Цыганок мало судит. Не знаю, кто им занимается и как его обучают. Простой эпизод на 26-й минуте. Открытая позиция, судья смотрит на момент и продолжает игру, делая характерный жест. То есть для него это не фол. Но почему тогда он подходит к монитору и меняет решение? Это проблема молодых арбитров. Они почему-то не могут оценить открытый эпизод. Игрок «Факела» совершил фол по неосторожности на Батракове, и Цыганок поменял решение с неправильного на правильное — это 11-метровый удар.

На 87-й минуте уже сложный эпизод. Игрок «Факела» тянулся к мячу головой, и нелегко было увидеть, сыграл он рукой или нет. Цыганок назначил 11-метровый после вмешательства VAR.

На 36-й минуте Цыганок не дал жёлтую карточку игроку «Локо» за грубую игру, но этот момент был в зоне ответственности первого ассистента», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.