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Канчельскис: не думал, что «Ахмат» второй год подряд будет бороться за выживание

Канчельскис: не думал, что «Ахмат» второй год подряд будет бороться за выживание
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о грозненском «Ахмате» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Всем очевидно, что разочарованием является «Ахмат». Не думал, что команда второй год подряд будет бороться за выживание. Но очень сильно радует «Локомотив», они молодцы. Я за них рад! Дай бог, чтобы они так двигались дальше. А так ничего особенного не происходит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.

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