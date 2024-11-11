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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Пари НН»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Динамо» — «Пари НН»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 15-го тура чемпионата между московским «Динамо» и «Пари НН» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Чавес – 7'     1:1 Босельи – 11'     2:1 Нгамалё – 45'     3:1 Чавес – 48'    

«На шестой минуте Шадыханов самостоятельно назначил 11-метровый в пользу «Динамо». Игрок «Пари НН» выставил руку в сторону и сыграл ею в мяч. Открытая позиция, верное решение. Молодец.

На 15-й минуте следовало наказать игрока «Динамо». Он демонстративно требовал жёлтую для соперника. Когда тебе перед лицом машут руками, надо показывать карточку. Это не управление. Но по игре всё равно хорошая работа Шадыханова», — поделился Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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