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Главный тренер молодёжной сборной России: выбор Ямаля в номинации Golden Boy очевиден

Главный тренер молодёжной сборной России: выбор Ямаля в номинации Golden Boy очевиден
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров считает верным решение журналистов вручить награду лучшему футболисту мира в возрасте до 21 года («Копа Трофи») по итогам сезона-2023/2024 17-летнему крайнему нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю. Торжественное вручение награды состоялось 28 октября в Париже (Франция).

«Награда Ямаля очевидна. Он сыграл большую роль в сборной Испании на Евро. Его действия привели к результату, которого добиться очень сложно. Выбор справедлив», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее стало известно, что Ямаль получил ушиб правой лодыжки во время матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с сербской «Црвеной Звездой».

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