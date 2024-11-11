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Арбитр Федотов высказался о моменте с рукой Кассьерры в матче «Ахмат» — «Зенит»

Арбитр Федотов высказался о моменте с рукой Кассьерры в матче «Ахмат» — «Зенит»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов разобрал момент с касанием рукой мяча нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«На 35-й минуте мяч попал в руку Кассьерре, и после матча «Краснодара» все начали писать, что это 11-метровый. Мяч вылетел из толпы, и вообще непонятно, куда он попал. Даже если в руку — это естественное движение игрока «Зенита». Говорить здесь об 11-метровом не стоит. Ни один VAR в такой момент не полезет, а если полезет, то ему потом предъявят», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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