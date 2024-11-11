Арбитр Федотов высказался о моменте с рукой Кассьерры в матче «Ахмат» — «Зенит»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов разобрал момент с касанием рукой мяча нападающим «Зенита» Матео Кассьеррой в матче 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).

«На 35-й минуте мяч попал в руку Кассьерре, и после матча «Краснодара» все начали писать, что это 11-метровый. Мяч вылетел из толпы, и вообще непонятно, куда он попал. Даже если в руку — это естественное движение игрока «Зенита». Говорить здесь об 11-метровом не стоит. Ни один VAR в такой момент не полезет, а если полезет, то ему потом предъявят», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.