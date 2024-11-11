Тимур Гурцкая: знаю, как Барко появился в России. Это вообще произошло случайно

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что экс спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал случайно привёз полузащитника Эсекьеля Барко в столичный клуб.

«Я знаю, как Барко появился в России. Это абсолютно случайно произошло. Барко после «Атланты Юнайтед» рассчитывал переехать в Европу, и второй парень, который был из этой партии, [Мигель] Альмирон, поехал в «Ньюкасл Юнайтед».

Была большая агентская группа, они подвели его, он остался без агента. И там просто третьеразрядный какой-то агент, который откуда-то знает Амарала по «Бенфике», такой же неходячий, как и Амарал, они где-то спелись и случайно привезли сюда Барко.

Барко — находка «Спартака». Но если бы Барко не быканул и не обиделся на агента, который его вернул в «Ривер Плейт», он бы никогда не сменил своего агента и в России бы никогда не оказался», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Барко сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.