Главный тренер молодёжной сборной России Шабаров: видели пример Фати — не надо спешить

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров объяснил, почему в отечественном чемпионате не стоит стремиться искать копию 17-летнего крайнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.

— Когда в России может появиться такой футболист, который с ранних лет будет делать результат?

— Не надо спешить. Ямаль сверкнул, но надо посмотреть на длинной дистанции. Видели пример Фати, которого замучили травмы. Здесь тоже есть риски. А на вопрос можно будет ответить, когда мы сами окажемся на таких соревнованиях, — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.