Мор: не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» произошло страшное, они не дрогнут

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар» (1:1). Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«У «Краснодара» была большая серия побед. Редко бывает, чтобы команда всё выигрывала и ничего не проигрывала. «Рубин» — серьёзный соперник, их непросто обойти. Не считаю, что у «Краснодара» произошло что-то страшное. Довольно запланированная потеря очков, и одно очко всё равно взяли. «Краснодар» не дрогнет, всё должно быть спокойно. Эта потеря очков не стала неожиданностью», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.