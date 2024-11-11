Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» произошло страшное, они не дрогнут

Мор: не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» произошло страшное, они не дрогнут
Комментарии

Бывший футболист Эдуард Мор высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар» (1:1). Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

«У «Краснодара» была большая серия побед. Редко бывает, чтобы команда всё выигрывала и ничего не проигрывала. «Рубин» — серьёзный соперник, их непросто обойти. Не считаю, что у «Краснодара» произошло что-то страшное. Довольно запланированная потеря очков, и одно очко всё равно взяли. «Краснодар» не дрогнет, всё должно быть спокойно. Эта потеря очков не стала неожиданностью», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Мор: не думаю, что Амарал — потеря для «Спартака», были совсем непонятные трансферы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android