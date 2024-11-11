Мор: не считаю, что с «Рубином» у «Краснодара» произошло страшное, они не дрогнут
Поделиться
Бывший футболист Эдуард Мор высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар» (1:1). Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18' 1:1 Черников – 53'
«У «Краснодара» была большая серия побед. Редко бывает, чтобы команда всё выигрывала и ничего не проигрывала. «Рубин» — серьёзный соперник, их непросто обойти. Не считаю, что у «Краснодара» произошло что-то страшное. Довольно запланированная потеря очков, и одно очко всё равно взяли. «Краснодар» не дрогнет, всё должно быть спокойно. Эта потеря очков не стала неожиданностью», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2024
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:40
-
20:35
-
20:32
-
20:20
-
20:10
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:57
-
19:51
-
19:50
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:21
-
19:18
-
19:13
-
19:10
-
19:09
-
19:04
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:35
-
18:20
-
18:00