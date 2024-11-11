Канчельскис: «Зенит» станет чемпионом, а великая команда «Спартак» опять будет пятой

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим прогнозом касательно распределения мест по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

После первого круга чемпионата лидером турнирной таблицы является «Краснодар» (37 очков), на втором месте идёт «Зенит» (36), тройку лучших замыкает «Локомотив» (34).

«Всё будет предельно ясно после зимы: «Зенит» — чемпион, «Краснодар» — второй, а за третье место будут бороться «Локомотив» и «Динамо». Ничего нового не увидим. Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой. Как обычно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.