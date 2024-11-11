Руд ван Нистелрой покидает «Манчестер Юнайтед». Так решил Аморим — The Athletic

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой покидает клуб, об этом сообщает The Athletic. По данным источника, такое решение принял Рубен Аморим, который сегодня, 11 ноября, возглавил тренерский штаб клуба.

Руд ван Нистелрой победил с «Манчестер Юнайтед» в первом же матче Лиги Европы под его руководством. Ранее команда трижды сыграла вничью. Тогда командой руководил Эрик тен Хаг, который был отправлен в отставку.

Отметим, что игроки «Манчестер Юнайтед» высказывались, что довольны работой ван Нистелроя, оценивая влияние нидерландского специалиста на них как «отличное».