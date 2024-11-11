«Судья смотрит и сам себе не верит». Арбитр Федотов — о пенальти в игре «Ростов» — «Химки»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата «Ростов» — «Химки» (3:1).

«Первый эпизод на 64-й минуте — тяжёлый. Следовало назначить 11-метровый в ворота «Химок». Защитник выпрыгнул в верховой борьбе и выставил руку, увеличив площадь тела. Мяч летел в ворота и попал в руку. Момент сложный, Сафьяну перекрывали обзор, так что здесь винить его нельзя. Но это неназначенный 11-метровый. Ситуацию исправил VAR.

А на 82-й минуте момент уже открытый, но Сафьян, как и Цыганок, смотрит и сам себе не верит. Ты видишь фол, что ты можешь другого увидеть на мониторе? Получается, либо арбитр не может рассудить момент, либо говорит: «Ребят, давайте я посмотрю, а там уже назначим». Такое тоже может быть, хотя в протоколе VAR написано, что судья обязан принять какое-то решение. А Сафьян просто отпускает моменты и решает уже после паузы. И он, и Цыганок в простой ситуации, в статике смотрят и не могут ничего решить. Это проблема, и с этим надо работать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.