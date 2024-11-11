В «Манчестер Юнайтед» сделали заявление об уходе Руда ван Нистелроя

В «Манчестер Юнайтед» подтвердили уход исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя.

«Руд есть и всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед». Мы благодарны за его вклад и то, как он подходил к своей роли на протяжении всего времени работы в клубе. Он всегда будет очень желанным гостем на «Олд Траффорде». Мы подтвердим полный тренерский состав первой мужской команды в своё время», — говорится в официальном заявлении команды на сайте.

Помимо ван Нистелроя команду специалистов также покинули: ассистент главного тренера Рене Хаке, тренер вратарей Йелле тен Рувелар и аналитик матчей Питер Морель.

Напомним, новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» был назначен Рубен Аморим, который официально вступил в свою должность сегодня, 11 ноября. По информации издания The Athletic, ван Нистелрой покинул клуб именно по инициативе Аморима.