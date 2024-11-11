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Вячеслав Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в текущем сезоне

Вячеслав Чанов назвал лучших игроков ЦСКА в текущем сезоне
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Бывший футболист Вячеслав Чанов назвал лучших игроков московского ЦСКА нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Говоря о лучших игроках ЦСКА в первом круге, начну с Игоря Акинфеева, потом назову нашего бомбардира Дивеева. Обляков подтвердил свой статус игрока середины поля. И, само собой, Файзуллаев. Аббос — это отдельная песня. Когда он приехал, все посмотрели на него, было непонятно, что за игрок — ростом маленький, ничего такого. А когда вышел на поле и начал играть, все притихли, потому что у него скорость, дриблинг, понимание игры, умение забивать и отдавать последние передачи. Вот эта бригада ведёт за собой ЦСКА», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 15 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича встретятся с «Ростовом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 14:15 мск.

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