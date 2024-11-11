Игрок «Локо» Тикнизян: стремились к тому, чтобы стать как семья. Мы достигли этого

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что клубу за последнее время удалось сплотиться.

«Мы в «Локомотиве» стремились к тому, чтобы стать как семья. Сейчас так и есть. От нас этого требовал тренерский штаб — объединиться. Когда уходят лидеры, остаётся только сплотиться и работать как единый механизм. Сейчас мы к этому пришли», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

После 15 сыгранных матчей «Локомотив» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся со «Спартаком». Матч состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.