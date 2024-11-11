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Александр Мостовой: «Спартаку» не хватает такого футболиста, как Соболев

Александр Мостовой: «Спартаку» не хватает такого футболиста, как Соболев
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о составе московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Трудно кого-то из состава «Спартака» назвать лучшим за прошедшие полсезона. Скорее всего, все сыграли одинаково. У Барко всё хорошо, но мне не хватает его голов с игры. Забивать с пенальти — это одно, с игры — совершенно другое. Многие правильно скажут, что лучший — Бонгонда. Это действительно так, ведь он забивает в каждой игре. Бабич играет на своём уровне. Смотрите, как Угальде двигается и отдаёт. Может, ему не хватает голов, но он всё равно полезен. Я об этом тоже говорил, когда он только появился. Но сейчас никто почему-то не вспоминает про Соболева, хотя в каких-то играх «Спартаку» не хватает такого футболиста, когда нужен навал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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