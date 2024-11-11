Денис Бояринцев: «Спартак» конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места

Бывший футболист Денис Бояринцев высказался о текущем положении «Спартака» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

После 15 туров чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, в его активе восемь побед, четыре ничьих и три поражения.

«Думаю, для первой части чемпионата пятое место «Спартака» — неплохой результат. Нельзя сказать, что команда далеко отпустила лидеров. Конечно, болельщики ожидают большего, но команде предстоит непростая концовка, ведь им играть с «Краснодаром» и «Локомотивом». Либо «Спартак» после этих матчей подтянется к лидирующей тройке, либо команда увеличит очковый разрыв.

Можно сказать, что «Спартак» в осенней части разгонялся: где-то пробуксовывал и терял очки. Но красно-белые выиграли последние три матча в РПЛ, сыграв «на ноль». Понятно, что единственный конкурент в этих матчах был только ЦСКА, но даже легионеры заиграли повеселее. Поэтому вполне возможно, что «Спартак» отберёт очки в матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром», ведь появилась стабильность. Новый тренер — это всегда новые требования. Но в целом «Спартак» конкурентоспособен, чтобы включиться в борьбу за высокие места», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.