Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила выступление московского клуба по итогам первого круга РПЛ. После 15 туров чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, в его активе — восемь побед, четыре ничьих и три поражения.

«Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди. Чем трансфер Бальде отличается от трансфера Жозе? Только тем, что Жозе не так радостно празднует голы, но с этой функцией отлично справляется Довбня. Чем трансфер Мевли отличается от трансфера Абены?

В каждом случае был трансферный комитет и подписи руководителей, а почему на выход тогда — только Амарал? Те же люди брали немого Эшуорта, с которым Абаскаль работать не собирался. Сменили Эша на Амарала с условием не трогать Абаскаля. Какой нормальный спортивный директор пойдёт на это?

Следующим уйдёт Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет работать душа в душу. Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича — тому подтверждение», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.