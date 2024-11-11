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Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича

Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила выступление московского клуба по итогам первого круга РПЛ. После 15 туров чемпионата «Спартак» занимает пятую строчку турнирной таблицы, в его активе — восемь побед, четыре ничьих и три поражения.

«Спартак» очень напоминает «Челси» периода после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди. Чем трансфер Бальде отличается от трансфера Жозе? Только тем, что Жозе не так радостно празднует голы, но с этой функцией отлично справляется Довбня. Чем трансфер Мевли отличается от трансфера Абены?

В каждом случае был трансферный комитет и подписи руководителей, а почему на выход тогда — только Амарал? Те же люди брали немого Эшуорта, с которым Абаскаль работать не собирался. Сменили Эша на Амарала с условием не трогать Абаскаля. Какой нормальный спортивный директор пойдёт на это?

Следующим уйдёт Станкович, если, конечно, сам не назначит спортивного, с которым будет работать душа в душу. Реакция Малышева на вопрос о главном спортивном и участии в этом Станковича — тому подтверждение», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирная таблица РПЛ
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