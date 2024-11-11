Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Рубин» — «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата России, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Сергей Карасёв (Москва).

«Очень хорошая работа Кукуяна на VAR, это надо отметить. Он отработал все моменты, где требовалось его участие. Первый 11-метровый — фол по неосторожности. Карасёв был в плохой позиции, не успел. Игрок «Краснодара» перекрывал ему обзор. Кукуян позвал — Карасёв назначил.

Второй эпизод — отменённый гол «Краснодара». Я связываю его с рукой Кассьерры, потому что это всё одна тема. И заключается она в том, чтобы поднагреть обстановку и сказать, что судьи все плохие. Но это неправда, и арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару». Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно. Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасёв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасёва к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.