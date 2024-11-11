«Это не авторитет арбитра». Игорь Федотов — о поведении судьи в матче ЦСКА

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался о поведении судьи в матче ЦСКА — «Крылья Советов» в рамках 15-го тура чемпионата.

«Абросимов взялся за голову после отрицательных оценок. Говорить об офсайде не будем — это не проблема главного арбитра. А вот на 18-й минуте была проблема: очевидная жёлтая игроку ЦСКА, но Абросимов, прежде чем показать её, бродил и слушал подсказки в ухо. Это не авторитет арбитра. В простых эпизодах он должен быстрее разбираться. А если этого не делать, то футболисты его в дальнейшем будут сжирать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.