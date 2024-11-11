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«Это не авторитет арбитра». Игорь Федотов — о поведении судьи в матче ЦСКА

«Это не авторитет арбитра». Игорь Федотов — о поведении судьи в матче ЦСКА
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался о поведении судьи в матче ЦСКА — «Крылья Советов» в рамках 15-го тура чемпионата.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5'     1:1 Дмитриев – 60'     1:2 Круговой – 84'    

«Абросимов взялся за голову после отрицательных оценок. Говорить об офсайде не будем — это не проблема главного арбитра. А вот на 18-й минуте была проблема: очевидная жёлтая игроку ЦСКА, но Абросимов, прежде чем показать её, бродил и слушал подсказки в ухо. Это не авторитет арбитра. В простых эпизодах он должен быстрее разбираться. А если этого не делать, то футболисты его в дальнейшем будут сжирать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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