Объявлена дата жеребьёвки клубного чемпионата мира

Жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года пройдёт 5 декабря в американском Майами. Об этом сообщает на своём сайте ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдёт в обновлённом формате с участием 32 команд с 15 июня по 13 июля в США. Матч открытия состоится на домашнем стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Уже определился 31 участник турнира. Последний клуб станет известен после финала Кубка Либертадорес, который пройдёт 30 ноября.

Напомним, предыдущем победителем клубного чемпионата мира является английский «Манчестер Сити», который в финале разгромил бразильский «Флуминенсе» (4:0).