Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлена дата жеребьёвки клубного чемпионата мира

Объявлена дата жеребьёвки клубного чемпионата мира
Комментарии

Жеребьёвка группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года пройдёт 5 декабря в американском Майами. Об этом сообщает на своём сайте ФИФА.

Клубный чемпионат мира пройдёт в обновлённом формате с участием 32 команд с 15 июня по 13 июля в США. Матч открытия состоится на домашнем стадионе «Интер Майами» в Форт-Лодердейле. Уже определился 31 участник турнира. Последний клуб станет известен после финала Кубка Либертадорес, который пройдёт 30 ноября.

Напомним, предыдущем победителем клубного чемпионата мира является английский «Манчестер Сити», который в финале разгромил бразильский «Флуминенсе» (4:0).

Материалы по теме
Стали известны нюансы нового формата клубного чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android