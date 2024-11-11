Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Акрон»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата «Спартак» — «Акрон» (4:0).

«Хорошая работа Иванова, и игра была несложная. Он пытается управлять игроками, но за грубость надо наказывать. Футболистам «Спартака» на 49-й минуте и «Акрона» на 61-й следовало показать по жёлтой.

По удалению Бакаева за две жёлтые в течение минуты: Иванов правильно сделал, что показал, за что удаляет. Конечно, это проблема Бакаева. Нестандартное, редкое решение, но правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.