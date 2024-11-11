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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Акрон»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Спартак» — «Акрон»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался о судействе в матче 15-го тура чемпионата «Спартак» — «Акрон» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Бонгонда – 28'     2:0 Угальде – 58'     3:0 Бонгонда – 63'     4:0 Угальде – 74'    
Удаления: нет / Бакаев – 86'

«Хорошая работа Иванова, и игра была несложная. Он пытается управлять игроками, но за грубость надо наказывать. Футболистам «Спартака» на 49-й минуте и «Акрона» на 61-й следовало показать по жёлтой.

По удалению Бакаева за две жёлтые в течение минуты: Иванов правильно сделал, что показал, за что удаляет. Конечно, это проблема Бакаева. Нестандартное, редкое решение, но правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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