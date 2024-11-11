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Канчельскис: в «Спартаке» столько «умных» людей, что я не удивляюсь отставке Амарала

Канчельскис: в «Спартаке» столько «умных» людей, что я не удивляюсь отставке Амарала
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Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о ситуации в московском «Спартаке» после увольнения спортивного директора клуба Томаша Амарала.

«Вопрос, кого ставить на место Амарала — россиянина или иностранца, — надо задавать не мне, а руководителям «Спартака». В клубе сидят очень «умные» люди. Пускай они принимают решение. В «Спартаке» столько нефутбольных людей, что я не удивляюсь всяким отставкам и назначениям. Для «Спартака» нормальное явление — кого-то обвинить или поменять. Все виноваты, кроме «Спартака», — сказал Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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