Сборная Брунея заменила тренера перед товарищеским матчем с Россией

Сборная Брунея заменила главного тренера перед товарищеским матчем с Россией. Теперь национальную команду возглавляет бразильский специалист Винисиус Соарес, сообщается в социальных сетях сборной.

«Тренер из Бразилии Винисиус Соарес Эутропио возглавит сборную Брунея. Ожидается, что его тренерская команда принесёт новый подход и опыт, чтобы повысить результативность сборной», — говорится в сообщении.

Ранее сборную Брунея возглавлял шотландский специалист Джейми Макаллистер.

Напомним, сборные России и Брунея проведут товарищеский матч 15 ноября в Краснодаре. Также подопечные Валерия Карпина 19 ноября сразятся с командой Сирии в Волгограде.