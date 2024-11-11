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Сборная Брунея заменила тренера перед товарищеским матчем с Россией

Сборная Брунея заменила тренера перед товарищеским матчем с Россией
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Сборная Брунея заменила главного тренера перед товарищеским матчем с Россией. Теперь национальную команду возглавляет бразильский специалист Винисиус Соарес, сообщается в социальных сетях сборной.

«Тренер из Бразилии Винисиус Соарес Эутропио возглавит сборную Брунея. Ожидается, что его тренерская команда принесёт новый подход и опыт, чтобы повысить результативность сборной», — говорится в сообщении.

Ранее сборную Брунея возглавлял шотландский специалист Джейми Макаллистер.

Напомним, сборные России и Брунея проведут товарищеский матч 15 ноября в Краснодаре. Также подопечные Валерия Карпина 19 ноября сразятся с командой Сирии в Волгограде.

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