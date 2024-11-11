Защитник «Динамо» Мх Сослан Кагермазов назвал задачу клуба на текущий сезон РПЛ

Защитник «Динамо» Махачкала Сослан Кагермазов высказался о матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1), а также назвал задачу клуба на нынешний сезон чемпионата России. После 15 сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

— Настроение приподнялось. Мы давно не могли выиграть, набрать три очка, поэтому все были в хорошем настроении. Но, как говорит нам Гаджи Муслимович [Гаджиев]: неважно, поражение или победа — 15 минут порадовались или расстроились, и готовимся к следующим играм.

— Какие итоги первого круга можно подвести для вашей команды?

— Наверное, не очень довольны, потому как проходили игры. Мы потеряли много очков там, где должны были набирать. В целом, наверное, нормально. До сезона вряд ли кто то из экспертов ожидал, что мы будем так выступать. Но сказать, что мы довольны, — нет.

Задача у нас была поставлена — сохраниться в РПЛ. Других целей у нас пока нет. Будем двигаться к этой задаче и стараться её решить. Что касается внутренних изменений команды по сравнению с прошлым сезоном и этим, ментально мы изменились точно. Мы поняли, что с каждым соперником можно играть. Физически мы работали и работаем так же. К нам добавились качественные футболисты, это сделало нашу команду сильнее, — сказал Кагермазов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с «Пари НН». Матч состоится 24 ноября.