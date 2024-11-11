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Александр Мостовой: Алексей Миранчук получает удовольствие от жизни и футбола в Америке

Александр Мостовой: Алексей Миранчук получает удовольствие от жизни и футбола в Америке
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Бывший футболист Александр Мостовой высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке.

«Многие удивлены, что команда Месси вылетела от команды Миранчука. Никто не ставил на «Атланту», и никто этого не ожидал. Здорово, что команда с восьмого места выбивает команду, которая заняла в лиге первое место. А «Атланта» даже чудом прошла в плей-офф. Там система немножко похожа на систему НХЛ. Команда может выиграть регулярку, а потом — вылететь в первом раунде.

Надо спрашивать у Миранчука, хочет ли он вернуться в Европу. Когда Миранчук поехал в Америку, то все начали говорить: «Что ему там делать?» А я говорил, что в Америке сильный футбол, ведь там играют топ-футболисты. Он поехал туда и правильно сделал. Получает удовольствие от жизни и футбола, тем более что по возрасту всё отлично. Многие ездят туда и ничего не меняют», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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