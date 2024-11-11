Экс-президент турецкого футбольного клуба получил срок за нападение на арбитра

Бывший президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Кодж получил почти четыре года тюремного заключения за нападение на арбитра Халила Мелера, сообщает Anadolu.

Напомним, инцидент произошёл в концовке матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором». Экс-президент выбежал на поле с несколькими людьми. Он ударил арбитра, затем неизвестные нанесли ещё несколько ударов ногами по лежащему судье. После Коджа и ещё три участника инцидента были арестованы по обвинению в нанесении побоев государственному служащему. Сам президент «Анкарагюджю» выразил несогласие с данным обвинением. Позднее он принёс извинения арбитру и подал в отставку.

Важно отметить, что инцидент с участием Коджа вызвал большой резонанс в стране. Турецкая футбольная федерация из-за нападения на некоторое время приостановила чемпионат.

Кодже дали три года, семь месяцев и 22 дня заключения за избиение судьи. Также он получил ещё 6,5 месяцев и 5 месяцев соответственно за угрозы расправы и нарушение закона о предотвращении насилия в спорте, но два последних приговора пока отложены.