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Экс-президент турецкого футбольного клуба получил срок за нападение на арбитра

Экс-президент турецкого футбольного клуба получил срок за нападение на арбитра
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Бывший президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Кодж получил почти четыре года тюремного заключения за нападение на арбитра Халила Мелера, сообщает Anadolu.

Напомним, инцидент произошёл в концовке матча между «Анкарагюджю» и «Ризеспором». Экс-президент выбежал на поле с несколькими людьми. Он ударил арбитра, затем неизвестные нанесли ещё несколько ударов ногами по лежащему судье. После Коджа и ещё три участника инцидента были арестованы по обвинению в нанесении побоев государственному служащему. Сам президент «Анкарагюджю» выразил несогласие с данным обвинением. Позднее он принёс извинения арбитру и подал в отставку.

Важно отметить, что инцидент с участием Коджа вызвал большой резонанс в стране. Турецкая футбольная федерация из-за нападения на некоторое время приостановила чемпионат.

Кодже дали три года, семь месяцев и 22 дня заключения за избиение судьи. Также он получил ещё 6,5 месяцев и 5 месяцев соответственно за угрозы расправы и нарушение закона о предотвращении насилия в спорте, но два последних приговора пока отложены.

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