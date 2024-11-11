Бояринцев: драка в дерби между ЦСКА и «Спартаком» — нормальный эмоциональный момент

Бывший футболист Денис Бояринцев прокомментировал драку в матче 14-го тура РПЛ между игроками «Спартака» и ЦСКА (2:0).

«Драка в дерби между ЦСКА и «Спартаком» — это нормальный эмоциональный момент, всякое бывает. Вопрос второй — красит ли такое дерби? Но в подобных матчах эмоции выходят на первый план. Я помню, когда наши игры в середине 2000-х тоже заканчивались стычками. Драка — это нормальная ситуация для дерби и встречи такого накала, ведь идёт противостояние не только на поле, но и вне его. Ничего страшного не произошло — выплеснули эмоции.

Сложно оценивать решение КДК по Роше и Литвинову. Люди дают оценку, зная определённый регламент. Я видел стычку, но тяжело оценить меру тяжести обоих футболистов», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.