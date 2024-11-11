Спортивный директор «Рубина» Дзюба высказался о будущем Даку

Спортивный директор казанского «Рубина» Константин Дзюба высказался о нападающем клуба Мирлинде Даку.

— Разрывается ли ваш телефон от звонков клубов, которые хотели бы забрать Даку себе?

— Не стал бы говорить, что сейчас разрывается. В летнее трансферное окно, конечно, был интерес. Про этот интерес много говорили и писали. Он был не беспочвенный, но мы рады, что Мирлинд остался с нами и будет дальше приносить пользу.

Что касается зимы, конечно, хотелось бы, чтобы футболист такого уровня и класса продолжал играть у нас. Но мы не знаем, что будет завтра. Посмотрим, что будет зимой. На него, конечно, будет спрос и интерес от других клубов. Это наш лидер, которого хотелось бы видеть в нашей команде. Не хотелось бы называть конкретных сумм, но мы его ценим очень хорошо и высоко, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Даку сыграл 15 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 6 млн.

После 15 сыгранных матчей «Рубин» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.