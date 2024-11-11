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Бывший игрок клубов РПЛ Давиташвили стал лучшим футболистом Лиги 1 в октябре

Бывший игрок клубов РПЛ Давиташвили стал лучшим футболистом Лиги 1 в октябре
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Грузинский экс-полузащитник волгоградского «Ротора», тульского «Арсенала» и казанского «Рубина» Зурико Давиташвили, ныне выступающий за «Сент-Этьен», признан лучшим игроком октября во французской Лиге 1. Он забил пять мячей в трёх играх октября.

Кроме Давиташвили на приз претендовали нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола (2+1) и вратарь «Лилля» Люка Шевалье, сыгравший в октябре «на ноль» два матча.

В текущем сезоне Давиташвили сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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