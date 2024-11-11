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Стало известно, кто не сыграет за сборную Англии в ноябрьских матчах Лиги наций

Стало известно, кто не сыграет за сборную Англии в ноябрьских матчах Лиги наций
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Национальная команда Англии лишилась восьми игроков в преддверии ноябрьских матчей Лиги наций УЕФА. «Три льва» сыграют со сборными Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября).

Из первоначальной заявки на ноябрьские матчи были исключены:

  • голкипер Аарон Рамсдейл («Саутгемптон»);
  • защитники Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») и Леви Колвилл («Челси»);
  • полузащитники Филип Фоден («Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси») и Деклан Райс («Арсенал»), а также Джек Грилиш («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»).

Вместо них были вызваны: вратарь Джеймс Траффорд («Бёрнли»), защитники Джарред Брантуэйт («Эвертон») и Тино Ливраменто («Ньюкасл Юнайтед»), полузащитник Морган Роджерс («Астон Вилла») и нападающий Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»).

На данный момент возглавляет сборную Англии временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли.

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