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Защитник «Факела»: даже не знаю, кто такой Мажич

Защитник «Факела»: даже не знаю, кто такой Мажич
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Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил, хотел бы он встретиться с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

— Вы бы хотели встретиться с Мажичем?
— Даже не знаю, кто это такой.

— Глава департамента судейства РФС.
— А зачем мне с ним встречаться?

— Чтобы он объяснил футболистам разные трактовки.
— А толку? Это не моя компетенция. Мне главное — играть в футбол, выполнять тренерскую установку, — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, по результатам 15 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Факел» располагается на 12-м месте турнирной таблицы. В активе у клуба 14 очков.

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