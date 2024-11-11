Защитник «Факела»: даже не знаю, кто такой Мажич

Защитник «Факела» Игорь Калинин ответил, хотел бы он встретиться с главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем.

— Вы бы хотели встретиться с Мажичем?

— Даже не знаю, кто это такой.

— Глава департамента судейства РФС.

— А зачем мне с ним встречаться?

— Чтобы он объяснил футболистам разные трактовки.

— А толку? Это не моя компетенция. Мне главное — играть в футбол, выполнять тренерскую установку, — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Напомним, по результатам 15 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Факел» располагается на 12-м месте турнирной таблицы. В активе у клуба 14 очков.