Месси прокомментировал поражение в матче с «Атлантой Юнайтед»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал поражение в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Атлантой Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержали гости стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум».
США — Major League Soccer . 1/8 финала
10 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Рохас – 17' 1:1 Тьяре – 19' 1:2 Тьяре – 21' 2:2 Месси – 65' 2:3 Слиш – 76'
«Хотя мы достигли некоторых целей, мы хотели большего. Спасибо всем людям, которые присоединились и поддержали нас. Теперь давайте приготовимся вернуться сильнее в следующем году», — написал футболист на своей странице в социальных сетях.
Отметим, что в первых двух матчах «Атланта» и «Интер» обменялись победами с одинаковым счётом — 2:1. И по регламенту была назначена третья встреча, в которой сильнее оказалась «Атланта Юнайтед». Таким образом, клуб вышел в четвертьфинал плей-офф МЛС.
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