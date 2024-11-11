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Генеральный директор «Шинника»: через пару лет должны быть готовы к выходу в РПЛ

Генеральный директор «Шинника»: через пару лет должны быть готовы к выходу в РПЛ
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Генеральный директор ярославского «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал о задачах, стоящих перед главным тренером клуба Дмитрием Черышевым.

«Дмитрий Николаевич в прошлом сезоне пришёл в «Шинник» в непростой момент. Руководство клуба надеется, что сейчас Черышев выправит ситуацию. Одна из наших задач — в том, чтобы футболисты находились в клубе не один год.

Также задача развивать инфраструктуру, сохранить костяк. Сейчас должны правильно поработать, чтобы через пару лет, когда будет задача выхода в РПЛ, мы были готовы. Но, конечно, основная цель сейчас — выправить ситуацию и не вылететь из Первой лиги», — приводит слова Хайрулина «РБ Спорт».

После 18 сыгранных матчей «Шинник» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков.

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