Агент Сергея Божина: продление контракта с «Факелом» не обсуждали

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника воронежского «Факела» Сергея Божина, ответил, продлил ли игрок трудовое соглашение с клубом.

— Пока нет.

— Когда планируете?

— Сейчас клубы находятся в стадии окончания осенней части. Больше внимания уделяют возможности успешного завершения этого отрезка сезона. Поэтому какие-то переговоры и движения начнутся в декабре, когда всё закончится, — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Божин сыграл за клуб 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 900 тыс.