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Фото: Рубен Аморим прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»

Фото: Рубен Аморим прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прибыл в расположение клуба. Он посетил тренировочной центр Траффорда и встретился с членами руководства «красных» — Омаром Беррадой, Дэном Эшуортом и Джейсоном Уилкоксом.

Фото: Ash Donelon/Getty Images

По информации пресс-службы «Манчестер Юнайтед», Аморим сможет приступить к работе после получения визы, перед этим специалист встретится с тренерским штабом «красных дьяволов».

Первый матч под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 ноября в 12-м туре английской Премьер-лиги с «Ипсвич Тауном». После 11 сыгранных матчей «красные» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков.

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