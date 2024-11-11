Игрок «Галатасарая» раскритиковал Моуринью за слова о турецком футболе

Вратарь и капитан «Галатасарая» Фернандо Муслера раскритиковал слова главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью о турецком футболе.

«Меня беспокоят оскорбления, которые он наносит в адрес турецкого футбола, и тот факт, что он напал на некоторых судей. Впервые за 14 лет я почувствовал себя обязанным произнести речь такого рода. Я выиграл 17 трофеев за 14 лет. Учитывая мой вклад, моей постоянной целью является развитие турецкого футбола. Если Моуринью, пришедший сюда четыре месяца назад, будет критиковать турецкий футбол и ему не понравится, он может уйти. Хотя никто ничего не говорит. Думаю, теперь кто-нибудь сможет ему что-то сказать. Нам нужно уделять немного больше внимания тем, кто продвигает турецкий футбол», — приводит слова Муслеры As.

Ранее Моуринью раскритиковал судейство в чемпионате Турции, заявив, что если бы ему рассказали всю правду, то он бы не стал работать в этом чемпионате.