Нагельсман — об эпизоде с Кукурельей на Евро-2024: я должен похвалить себя за спокойствие

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о скандальном эпизоде матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

«Я должен похвалить себя за то, как спокойно повёл себя в той ситуации. Это очень нетипично для меня. Сейчас я не думаю об этом слишком много, потому что больше не могу на это повлиять. До сих пор не понимаю, почему судья не пересмотрел момент по-новой», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Речь идёт об эпизоде, когда арбитр Энтони Тейлор не назначил 11-метровый в пользу немецкой сборной за попадание мяча в руку Марка Кукурельи после удара Джамала Мусиалы на 106-й минуте встречи. Испания победила со счётом 2:1. Впоследствии судейский комитет УЕФА признал, что Тейлор ошибся, не назначив пенальти в данном эпизоде. Позднее сознался и сам Кукурелья.