Рубен Диаш высказался о четырёх поражениях «Манчестер Сити» подряд

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался о четырёх поражениях «горожан» подряд.

«Пожалуйста, сомневайтесь в нас.

В прошлом сезоне у нас тоже был сложный период примерно в это же время, перед Рождеством… Даже в сезоне, когда мы выиграли требл. Думаю, тогда мы даже шутили, называя это «мрачным январём». Нам было тяжело в тот период. Важно то, как ты восстанавливаешься после таких моментов, и именно поэтому наша команда столько выиграла, ведь в трудные времена проявляется характер, и мы держимся вместе.

На кону — наше наследие. Даже несмотря на все наши победы, очень легко расслабиться и смириться. Смириться с тем, что мы уже сделали достаточно», — приводит слова Диаша ESPN.

В нынешнем сезоне Диаш сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 80 млн.

После 11 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Тоттенхэмом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 20:30 мск.