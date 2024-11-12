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Лапорта был в ярости из-за отмены гола Левандовского в ворота «Реала Сосьедад» — Relevo

Лапорта был в ярости из-за отмены гола Левандовского в ворота «Реала Сосьедад» — Relevo
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта разозлился из-за отмены гола нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского в ворота «Реала Сосьедад» (0:1) в матче 13-го тура Ла Лиги, сообщает Relevo. Встреча состоялась на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания).

Испания — Примера . 13-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Бекер – 33'    

«Этого не может быть», — говорил всем Лапорта в перерыве матча.

Форвард «Барселоны» Левандовски забил мяч в ворота «Реала Сосьедад» на 13-й минуте, но арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес с помощью системы VAR отменил гол из-за положения вне игры. Полуавтоматическая технология определения офсайда помогла установить, что носок бутсы нападающего был ближе к воротам, чем последний защитник хозяев Найеф Агер.

После 13 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. В следующем туре подопечные Ханс-Дитера Флика встретятся с «Сельтой». Матч состоится 23 ноября, начало — в 23:00 мск.

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