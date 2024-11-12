Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юлиан Нагельсман высказался о плотном графике сборной перед играми в Лиге наций

Юлиан Нагельсман высказался о плотном графике сборной перед играми в Лиге наций
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о плотном графике подопечных перед играми в Лиге наций.

«У некоторых игроков есть травмы. У ребят за плечами три недели подряд с матчами в середине недели, так что мы должны это учитывать. Нам нужно найти баланс между амбициями национальной сборной и обоснованными требованиями клубов. Мы ведём диалог по этому поводу», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, ближайший матч сборная Германии проведёт 16 ноября с командой Боснии и Герцеговины в рамках 5-го тура чемпионата группы 3, Лиги А. Встреча состоится во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия) на стадионе «Европа-Парк».

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
В сборной Германии раскрыли подробности по будущему Юлиана Нагельсмана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android