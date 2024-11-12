Юлиан Нагельсман высказался о плотном графике сборной перед играми в Лиге наций

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о плотном графике подопечных перед играми в Лиге наций.

«У некоторых игроков есть травмы. У ребят за плечами три недели подряд с матчами в середине недели, так что мы должны это учитывать. Нам нужно найти баланс между амбициями национальной сборной и обоснованными требованиями клубов. Мы ведём диалог по этому поводу», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Напомним, ближайший матч сборная Германии проведёт 16 ноября с командой Боснии и Герцеговины в рамках 5-го тура чемпионата группы 3, Лиги А. Встреча состоится во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия) на стадионе «Европа-Парк».